建議取消副牌 現3博企或轉正牌

蘇樹輝：當局不再容許衍生賭牌

今次修法諮詢正式建議禁止「轉批給」，但是現有「副牌」將來會否延續及轉「正牌」規範，則有待諮詢結果及修法而定。澳博副主席兼行政總裁蘇樹輝表示，限制轉批給反映當地不想留下渠道衍生更多賭牌。

另昨有傳媒關注衛星場是否觸及轉批給範圍而要跟進，李偉農稱，批給純涉及政府與博彩公司的關係，衛星場既為博企業務，因此將獲法律保障。資深博彩從業員林繼光稱，是次諮詢沒有探討衛星場批給問題，但隨時勢發展，衛星場或從過往分成運作轉為實體經營。