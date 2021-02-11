憂人行MLF縮量 中資金融股領跌

基建股受挫 中國中冶跌一成

內媒昨日引述蘇寧金融研究院宏觀經濟研究中心副主任陶金稱，考慮到7月降準的置換效應釋放，同業存單利率也維持較低水平，短期內繼續放量釋放中長流動性的必要性不大，因此9月份MLF延續縮量續作的可能性較大，但相信人行不會調低MLF操作利率。

憂慮人行縮量操作，中資金融股昨日領跌，建行（0939）跌2.4%，招行（3968）及郵儲行（1658）均跌逾3%，工行（1398）與中行（3988）跌逾1%。平保（2318）跌2.6%，收報57.6元，為逾3年低位。基建股同樣受挫，中國中冶（1618）跌一成。

恒指跌311點 失守20天線

本周中央繼續有針對科技巨頭的政策，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）及美團（3690）昨日續跌1%。瑞士寶盛私人銀行亞太區研究部主管Mark Matthews指出，監管政策令海外投資者對中國市場卻步，這是他在過去30年的職業生涯未曾見過。他又認為目前中概股仍未見底，相信投資者會轉向資金流強勁及有上升動力的公司。

重磅內銀及科技股積弱下，恒指昨日最多曾跌436點，收市跌311點，報25,502點，失守20天線；國指及科技分別跌1.7%及1.4%。