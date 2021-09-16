憂收緊監管 賭股狂瀉蒸發1400億 3美資股價「跌凸」 摩通料不明朗持續逾半年

明報記者 陳偉燊

多隻美國上市的濠賭股母公司前晚股價已率先急跌，至昨天港股接力下瀉，六大博企跌幅至少達兩成，當中跌幅最大為金沙中國，單日跌逾32%，市值蒸發達656億元。至昨晚部分濠賭股母公司仍未止瀉，截至昨晚10時，拉斯維加斯金沙、永利度假村、美國美高梅及新濠博亞分別下跌5.3%、10%、4%及10.5%。

大行關注派息須先獲批

各大行相繼發表報告跟進，除美銀認為今次市場對修法諮詢的反應過度，摩根大通、摩根士丹利、瑞銀均對澳門政府加強監管、派息前須獲政府許可等建議措施表達關注。其中瑞銀報告指出，今次修法前諮詢建議只對將來賭牌批給提供有限清晰度。

摩通全面下調濠賭股評級

摩通報告更激烈，指出根據諮詢建議，澳門政府不但提高對博企的資本要求，更提出要更強介入日常管理，包括派員進駐及要求派息須先獲政府批准。該行認為，建議帶來的最大問題，是今次諮詢帶來的方向性建議，實際執行時的程度會否更「辣」，在近期內地多個行業如補習、手遊等屢屢重手整治下，投資者很難保持樂觀，這種不確定狀態將可能維持至少6至9個月。該行全面下調濠賭股評級，由原先給予「優於大市」，轉為「中性」或「差於大市」，並大幅調低目標價。

瑞信報告亦指出，監管已成為疫情以外，另一對濠股股構成嚴重負面影響的因素。該行指在內地政府今年接連向多個行業出手整頓或加強監管下，澳門政府今次諮詢似乎亦跟隨着同樣路線，相信收緊監管風險將顯著上升。

勵駿：難免「嚇怕」投資者

全國政協委員兼勵駿創建（1680）非執行董事周錦輝表示，今次修例諮詢明確建議取消副牌制度，難免「嚇怕」投資者。雖然今次諮詢強調增加非博彩，但是依照這次諮詢建議的思路，只能肯定澳門將來「酒店平、唔賭錢有着數」，坦言目前業界生意艱難，只能夠付息度日，龍頭行業日後更不知如何發展。