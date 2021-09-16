彭博：恒大再停付銀行貸款利息

售灣仔恒大中心 未達成協議

此前已有消息指出，恒大通知兩間銀行其將停付貸款利息，反映公司流動性進一步惡化。而恒大前日公告亦確認，「為緩解流動性問題採取的其他措施未取得預期效果」，包括出售恒大物業（6666）及恒大汽車（0708）股權，仍未與投資者簽訂任何有法律效力的協議，以及出售本港總部灣仔恒大中心亦未能與投資者簽訂具約束力協議，以及其兩家子公司未能按期履行為第三方發行理財產品提供的擔保義務，相關金額約為9.34億元人民幣等。

早前彭博報道，政府部門據悉擬安排聯合工作組進駐恒大，摸底財務狀况，為潛在重組做相應準備。雖然監管層並未表明是否會允許中國恒大的債權人遭受重大損失，但債券價格的崩跌，反映債券持有人認為恒大獲得救助的可能性很細。而報道又引述消息人士稱，住建部向銀行透露，恒大大部分營運資金現在用於恢復現有項目的建設。

恒大物業恒大汽車股價跌轉升

另評級機構標普再將中國恒大降級，將其長期評級從「CCC」下調至「CC」，指其流動性和融資渠道「嚴重萎縮」，展望仍為負面。中國恒大股價繼續下沉，昨再跌5.39%，收報2.81元；恒騰網絡（0136）跌4%，報2.64元；恒大物業及恒大汽車昨跌轉升，恒大物業升5.46%，報4.25元，恒大汽車升2.58%，報3.98元。