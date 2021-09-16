百勝中國預告 本季利潤瀉逾半
文章日期：2021年9月16日
【明報專訊】內地新冠變種病毒迅速蔓延，餐飲、零售等行業雪上加霜。在中國經營肯德基、必勝客等多個餐飲品牌的百勝中國（9987）昨早發公告，集團營運受新冠疫情不利影響，預計今年第三季不計入特別項目的經調整經營利潤，或較去年同期下降約50%至60%，主要由於收入大幅減少對銷售槓桿產生影響所致。由於第三季以往為傳統旺季，相信季內新冠疫情影響或尤其顯著。
同店銷售額按年降10多個百分點
百勝中國昨日股價全日於低位徘徊，曾低見451元；最終收報456元，跌4.52%。集團指，在8月份新冠疫情高峰期，集團於全國500多家門店關閉或僅提供外賣、外帶服務，導致期內同店銷售額按年下降10多個百分點；堂食的同店銷售額按年減少約20%至30%，交通樞紐和旅遊景點的同店銷售額亦按年大幅下降最多50%。
維持今年開1300新店預期
為應對新冠疫情，百勝中國推出多項措施，包括推出牛扒、意粉、炒飯等半成品和即食即熱產品，迎合一人食與居家餐飲趨勢，並在線上、線下全渠道售賣。儘管新冠疫情可能在短期內造成波動，但集團對業務走勢充滿信心，並維持今年合共開設1300家新店的預期。