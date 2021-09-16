百勝中國預告 本季利潤瀉逾半

同店銷售額按年降10多個百分點

百勝中國昨日股價全日於低位徘徊，曾低見451元；最終收報456元，跌4.52%。集團指，在8月份新冠疫情高峰期，集團於全國500多家門店關閉或僅提供外賣、外帶服務，導致期內同店銷售額按年下降10多個百分點；堂食的同店銷售額按年減少約20%至30%，交通樞紐和旅遊景點的同店銷售額亦按年大幅下降最多50%。

維持今年開1300新店預期

為應對新冠疫情，百勝中國推出多項措施，包括推出牛扒、意粉、炒飯等半成品和即食即熱產品，迎合一人食與居家餐飲趨勢，並在線上、線下全渠道售賣。儘管新冠疫情可能在短期內造成波動，但集團對業務走勢充滿信心，並維持今年合共開設1300家新店的預期。