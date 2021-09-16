Zara母上季多賺近3倍 電商增長超H&M

印地紡又指出，上季業績受大多分店重新開業，以及消費者購物意欲重燃帶動升勢。集團旗下99%分店已重新開業，惟全球店舖數量則縮減9.3%至6654間。而顧客再次開始為夏季添置衣服，同時享受接種疫苗後帶來的自由。

另時裝品牌H&M公布，截至今年8月底的第三季，收入按年增加14%至555.9億瑞典克朗（約504億港元）；對比疫情前的2019年則下滑11%，收入尚未回到疫前正常水準。H&M指出，公司業績表現持續受新冠疫情影響，導致全球各市場之間的營收也相差很大。當中，亞洲及澳洲地區因疫情的封城措施，拖累公司生意表現不理想，其餘地區已恢復到疫情前水平。

H&M季度收入增14%

集團相信，隨封城措施禁令漸漸鬆綁，不少門市業績已有回升迹象。於第三季初，H&M約有180家分店暫時關閉；截至第三季末，集團的大部分市場仍然受到限制，約100間分店仍處於暫時關閉狀態。

（綜合報道）

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