匯立銀行推優惠 扣帳卡搭九巴慳2元
文章日期：2021年9月16日
【明報專訊】虛擬銀行出名疏爽，今次就殺入交通界。匯立銀行（WeLab Bank）噚日宣布同九巴合作，推出巴士乘車優惠，喺12月31號或之前用扣帳卡搭裝咗電子支付系統「e度嘟」嘅九巴路線，每程可減2元，適用路線超過50條。而且，匯立銀行會喺九巴車廂入面推出手機遊戲，乘客掃描椅背二維碼就可參加，有機會贏高達2000蚊開戶獎賞同埋可參與PlayStation 5大抽獎，而現有客戶玩遊戲每次過關，每程可額外有2元回贈，配合程程減2元優惠，即每程可以夾埋慳到4元！
連續3周日指定路線免費任搭
另外，匯立今個月19號起連續3個星期日，請全港市民無限次免費乘搭指定巴士線，包括今個月19日「1A」路線、26日「108」路線，同埋10月3日「96R」路線。
匯立銀行CEO李家達話，透過今次同九巴合作，將擴闊接觸乘客嘅渠道，可以幫到銀行更加了解客戶消費模式，就每程扣減2元優惠，每位扣帳卡用家每月可以享有嘅扣減上限係120元。
九巴財務總管梁祖德話，已經喺近1500部巴士裝咗「e度嘟」，預料年底前全部巴士裝晒。
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