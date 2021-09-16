匯立銀行推優惠 扣帳卡搭九巴慳2元

【明報專訊】虛擬銀行出名疏爽，今次就殺入交通界。匯立銀行（WeLab Bank）噚日宣布同九巴合作，推出巴士乘車優惠，喺12月31號或之前用扣帳卡搭裝咗電子支付系統「e度嘟」嘅九巴路線，每程可減2元，適用路線超過50條。而且，匯立銀行會喺九巴車廂入面推出手機遊戲，乘客掃描椅背二維碼就可參加，有機會贏高達2000蚊開戶獎賞同埋可參與PlayStation 5大抽獎，而現有客戶玩遊戲每次過關，每程可額外有2元回贈，配合程程減2元優惠，即每程可以夾埋慳到4元！