恒指今年低 大摩劈目標價最熊20500 稱宏觀經濟轉弱 監管影響難量化

明報記者 胡學能

大摩同時下調國指、MSCI中國指數及滬深300指數的目標價（見表）。由於監管政策的不確定性持續，該行相信會削弱企業利潤率，同時如何把監管的影響量化，仍存在變數；另一方面，8月多項經濟數據顯示中國的經濟復蘇具挑戰，因此調整MSCI中國指數的估值，由預測市盈率13倍，降至12.5倍。該行對國指、MSCI中國指數及滬深300指數的明年6月基本情况目標價，最新分別為8750點、90點和5100點。

4日跌逾1500點 匯控曾跌穿40

昨日恒指一度跌528點，低見24,505點，收市跌365點，報24,667點，見今年新低，4日累挫1538點。截至晚上10時45分，恒指即月夜期報24,663點，低水5點。

昨日北水休市，全日成交額略跌至1508億元，60隻藍籌有51隻跌。碧桂園服務（6098）跌10.7%，收報48.4元，成跌幅最大藍籌。賭股續挫，金沙中國（1928）跌近8%。「ATMX」方面，小米（1810）跌2.4%，阿里巴巴（9988）跌1.6%，美團（3690）跌0.6%，騰訊（0700）跌0.5%。匯控（0005）9個月以來首次試穿40元關，曾低見39.6元，收報40元，跌0.2%。

國指跌1.5%，科指跌1.03%。A股方面，上證綜指跌1.3%，深證成指跌1.9%，滬深300跌1.2%，創業板指跌2.2%。

恒生投資：恒指離底部不遠

恒生投資管理有限公司董事兼投資總監薛永輝表示，以往恒指若屆市帳率約1倍水平，通常便見底，以截至本月13日恒指市帳率約1.11倍，帳面價值約23,800點計，相信恒指離底部不遠。不過，據去年以來的情况，恒指在疫情期間的低位，及今年7、8月低位時，市帳率曾跌穿1倍。

薛永輝表示，由於恒指科技股佔重大，他認為短期恒指表現仍會波動，但下行空間料有限，投資者可專注投資在受政策風險影響比較低的板塊，以及受惠於中國長遠戰略發展的高科技股票，他看好高質素非必需消費品，如體育用品、家電；高科技產業，如人工智能、通訊、自動化製造、半導體等；新能源行業，如新能源生產、新能源車動力電池製造、新能源汽車製造等。