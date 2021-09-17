恒大地產境內債停牌 同系股價續挫
文章日期：2021年9月17日
【明報專訊】中國恒大（3333）旗下主要子公司恒大地產昨日於深交所公告，由於收到內地評級機構中誠信國際下調主體、相關境內債券信用評級，並將其繼續列入可能降級觀察名單的通知，為保證公平信息披露，保護廣大投資者的利益，申請將恒大地產目前所有存續的公司債券自昨日開市起停牌一個交易日。
恒大再跌6.4% 市值不足350億
恒大系昨受大市波動及債券停牌消息影響，恒大股價昨日再跌6.41%，收報2.63元，市值跌至不足350億元﹔恒大汽車（0708）大跌11.31%，收報3.53元﹔恒大物業（6666）跌3.53%，收報4.1元﹔恒騰網絡（0136）跌3.03%，收報2.56元。
據該公告，恒大的境內債亦將調整交易方式，當中「15恒大03」、「19恒大01」、「19恒大02」的交易方式自復牌之日起調整為僅採取報價、詢價和協議交易方式，並由中國證券登記結算上海分公司提供逐筆金額結算﹔而「20 恒大01」、「20恒大02」、「20恒大03」、「20恒大04」、「20恒大05」和「21恒大01」的交易方式自復牌日起調整為僅採取協議大宗交易方式，並維持原有淨價計價方式。
是次調整主要源於中誠信國際將公司主體信用等級由「AA」下調至「A」，又將恒大地產多隻債券的債項信用等級由「AA」下調至「A」，並將主體和上述債項信用等級繼續列入可能降級的觀察名單所導致。
另外，正當內地投資者因投資恒大債券、理財產品損手，且無法兌付而心急如焚之際，英國《金融時報》報道，恒大高層為安撫投資者而出示一份文件，顯示恒大主席許家印的妻子丁玉梅於今年7月8日斥資2000萬元人民幣購買恒大的高收益投資產品。丁玉梅以往一直非常低調，未有公開亮相，亦無參與恒大的管理或日常運營，直至2018年許家印帶同丁玉梅陪同96歲的許父回到河南周口老鄉探親才正式曝光。
許家印妻據報買恒大高收益產品
不過此前，恒大財富董事兼總經理杜亮承認，早於今年5月31日已因「家有急事」而贖回恆大財富理財產品後，有傳丁玉梅亦已將其持有的恒大理財商品提前套現，順利下車，惟消息未經證實。