東莞農商行昨起招股 入場費8797元

招股價介乎7.92元至8.71元

若以招股價上限，以及超額配股權悉數行使計算，集資所得款項淨額最高為112.04億元。農商行在港交投一向較冷淡，據富途證券統計，昨日券商的孖展認購額為7671萬元，孖展認購暫相當於公開發售的0.08倍。

內地銀行為配合支持經濟的政策要求，貸款持續增長，近年各大小型內地銀行均須作資本補充，以符合資本充足監管要求。截至今年3月底，該行核心一級資本充足率為11.52%，較2019年年底降1.11個百分點，較監管要求的7.5%高4.02個百分點。

東莞農商行表示，集資所得會補充核心一級資本，提升資本充足指標，該行將改善資產組合和投資貸款安排，合理配置國債及政策性金融債券等優質流動資產。

截至去年底，東莞農商行為全國第五大農村商業銀行，截至今年首三個月的純利為17.12億元（人民幣，下同），按年上升14.06%，不良貸款率為0.79%。期內淨利息收入為 25.80億元，按年上升2.1%，淨利息收益率按年下跌0.36厘至1.98%，主要受貸款息需改用貸款市場報價利率（LPR）的政策要求，以及利率市場化導致中國銀行業競爭加劇影響。

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