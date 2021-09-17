疫情加劇 美零售銷售意外彈

道指早段跌200點

面對好壞參半的數據，美股三大指數早段下滑，道指跌200點。蘋果（美：AAPL）的iPhone13系列在內地引來大量預購，但其股價早段跌1%。

部分投資者預期聯儲局不會太快「收水」，美匯指數昨晚逼近93，國際油價由6周高位回落。現貨金午夜前跌2%，跌至每盎司1753美元。彭博社報道，隨着美國聯邦債務逼近上限，美國財長耶倫與參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）通電話，呼籲共和黨與民主黨合作提高債限，被麥康奈爾拒絕。麥康奈爾發言人表示，已向耶倫重申此前立場，就是民主黨政府採取了不計後果的稅務措施及大規模支出，因此其必須憑自己的力量提高債限。耶倫早前警告，美國財政部為應對債限所採取的非常規措施，最早或在10月用盡。

（綜合報道）

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