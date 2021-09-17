疫情加劇 美零售銷售意外彈
文章日期：2021年9月17日
【明報專訊】雖然疫情加劇，美國上月的零售市道出乎意料恢復增長。美國的零售銷售額，在7月下修至按月收縮1.8%後，在8月按月反彈0.7%。若扣除汽車銷售，8月的零售銷售額更按月增長1.8%。不過美國勞工部的數據顯示，上周首次申領失業救濟的人數增加。在截至9月11日當周，美國首次申領失業救濟人數增至33.2萬，按周增加2萬。
道指早段跌200點
面對好壞參半的數據，美股三大指數早段下滑，道指跌200點。蘋果（美：AAPL）的iPhone13系列在內地引來大量預購，但其股價早段跌1%。
部分投資者預期聯儲局不會太快「收水」，美匯指數昨晚逼近93，國際油價由6周高位回落。現貨金午夜前跌2%，跌至每盎司1753美元。彭博社報道，隨着美國聯邦債務逼近上限，美國財長耶倫與參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）通電話，呼籲共和黨與民主黨合作提高債限，被麥康奈爾拒絕。麥康奈爾發言人表示，已向耶倫重申此前立場，就是民主黨政府採取了不計後果的稅務措施及大規模支出，因此其必須憑自己的力量提高債限。耶倫早前警告，美國財政部為應對債限所採取的非常規措施，最早或在10月用盡。