捷克第二大城巿 9000港元租800呎樓

Rona原於香港本地銀行從事文員一職，2019年跟隨意大利籍丈夫前往捷克工作，現時Rona亦在當地銀行工作，另外會在當地教授廣東話。她表示，捷克的工作氣氛比香港輕鬆得多，例如每周工作5天，每天工作8小時等。政府規定每年最少有薪年假為20日，但普遍公司會提供28日假期。其他福利方面，當地婦女可享有1年有薪產假，收入約為人工七成。生產後又可享有3年的有薪「家長假」，每年補貼上限約30萬捷克克朗（約10.9萬港元），方便家長照顧幼兒。

僱員福利勝港 一年產假七折支薪

不過，她指當地工資不高，在發薪時已扣除醫療保險費用，最終獲得的每月薪金約為香港的三分之一。Rona稱：「可幸的是當地消費同樣便宜，而且公司每季都會發放零用錢，類似近日香港政府向市民發放電子消費券；另外如使用網上交稅都可享優惠。」

由於丈夫在當地以合約制形式受僱，二人未知會在當地逗留多久，因此目前在捷克第二大城市布爾諾（Brno），以約9000港元租入面積800方呎的公寓，租金已包括水電及上網等費用。Rona表示，公寓租金高於當地平均水平，但物業較接近市中心，交通相對方便。她續稱，在當地租屋與香港相差不大，同樣要繳交兩個月按金及一個月上期，由於當時在網上直接聯絡業主，因此毋須支付地產中介佣金。對於未來會否在當地長居，她表示，丈夫目前以合約制受僱，當合約到期後會否續約仍是未知之數；此外當地工資較低亦是考慮因素之一。

薪金雖僅港三分之一 當地消費較低

在當地生活，最舒適是當地環境綠化得宜，城市內有許多公園，儘管當地會接收難民治安亦非常安全。她表示：「要留意當地沒有太多娛樂生活，生活較簡樸，一般商戶晚上6、7時就會關門，餐廳則會晚上11時才關門。」其他娛樂方面，由於捷克位於中歐，鄰近維也納、德國、匈牙利及波蘭等國，因此Rona與丈夫閒暇時會到其他國家旅遊。

如有意在移居捷克，Rona表示，當地年輕人多會說英語，一般溝通沒有大問題，但年長人士大多只會說捷克語。她建議，如港人有意到當地工作，可考慮從事科技行業，在疫情影響下當地對科技及程式開發員的需求大增，科技從業員月入可達8.25萬捷克克朗（約3萬港元）由於生活水平低，數萬港元已可以在當地過上豐裕生活。

黃清瑤

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