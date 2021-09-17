對抗疫情有進展 經濟復蘇利能源金融股

我們看到全球疫情趨勢在改善，建議投資者為經濟重啟和復蘇佈局。經濟復蘇範圍的擴大應會對周期性行業最為有利，尤其是能源和金融。我們還看好日本，全球經濟回暖尤其會令日本市場受益。

貨幣政策處轉折點

歐洲央行成為最新加入收緊寬鬆貨幣政策陣營的主要央行，其在上周四宣布將「適度降低」緊急抗疫購債計畫（PEPP）的購債速度。愈來愈多的G10央行準備退出超寬鬆貨幣政策立場，在此同時，他們也竭力安撫市場，這將是一個漸進的過程，縮表與升息並不直接相關。例如，美國聯儲局主席鮑威爾在Jackson Hole央行年會上表示，幾遍在勞動力市場持續復蘇，推動在今年底前開始縮表，升息也將受到「更加嚴格的測試」。澳洲央行在上周也進行了「鴿派」縮表，延長了縮減購債計畫的期限。在過去兩年全球各國央行實施大致相同的寬鬆政策之後，目前貨幣政策正處於一個轉折點，鴿派與鷹派之間的政策分歧也會為精選貨幣帶來機會。

做多英鎊紐元挪威克朗 做空歐元瑞郎

我們預計，這種謹慎收緊寬鬆貨幣政策的做法將繼續支持全球經濟復蘇和股市。在貨幣方面，我們認為，做多英鎊、紐元和挪威克朗，並做空歐元和瑞郎，有望在未來6至12個月取得中高個位數百分比的總回報。

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室

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