港交所SPAC諮詢 最低集資額10億 市值及發起人門檻高 分析料削赴港誘因

明報記者 葉翠

根據諮詢文件，港交所提出的SPAC框架比美國、新加坡更嚴格，包括在SPAC併購交易前，須將SPAC股份及權證各自分發予至少75名專業投資者，當中須有30名機構專業投資者；發起人股份以首次公開發售日期的所有已發行股份總數的30%為限，行使權證所造成的攤薄比率同樣限於30%。有關併購交易方面，繼承公司須符合所有主板的新上市規定，獨立第三方投資須佔繼承公司預期市值至少15%至25%，以驗證其估值。SPAC上市後兩年內須公布併購方案，及三年內完成併購，否則要把IPO集資所得退給股東（詳見表）。

港交所：與傳統IPO互補

港交所上市主管陳翊庭在會上解釋，框架以優質SPAC併購為目標，亦考慮到美國逐步收緊SPAC監管的趨勢，冀盡量避免出現同類市場不當行為。此外，陳指出，本港新股上市（IPO）市場成熟，而SPAC作為另一種上市渠道，可以吸引一些散戶較難理解其業務發展模式的公司，提供與投資者商議上市方式的機會，但不會取代或蠶食傳統IPO角色，兩者是一種互補關係，因此不認為SPAC會成為主流。

匯澤亞洲投資創始合伙人王幹文表示，港交所的SPAC建議「重質不重量」，惟門檻較高，或影響公司以SPAC赴港上市的誘因。王提到，現時框架之下，處理SPAC上市人士須持證監牌照，即不能純粹找一個保薦人幫手跟進，亦不能如美國般容許保薦人投票；加上本港建議合併標的公司的要求，亦比美國只需找來2000萬至3000萬美元的私募股權投資（PIPE），便可尋求合併標的再容許集資的做法更嚴。

中美監管夾擊 業界料中企帶旺SPAC

惠峰國際發展有限公司董事張玉峰預期，本港SPAC市場會由中資企業「燃燒起來」，原因是市場一般把焦點放在科企，而內地科企的發展遠超於香港；另一方面，中概股近期備受中美監管機構夾擊，加上H股有限度上市，增加了中企回港上市意欲。張續稱，相比新加坡，以中央角度而言，中企赴港SPAC上市更「符合國策」。