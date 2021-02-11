iPhone 13接受預訂 數碼通入場月費238元

3香港最多獲贈7000元手機現金券

若以「面價」折扣計算，則是和電香港（0215）旗下3香港的優惠最多。3香港指出，客戶只要選用月費388元、包括每月100GB本地數據的特選5G月費計劃，再加月費98元「5G 100M任用王」，並於下周五（24日）前加入「5G Go Phone會」，就合共可獲7000元手機現金券。以iPhone 13 128GB定價6799元計算，上述月費計劃變相送機。

csl月費千元 5G數據任用連視聽娛樂組合

值得留意的是，客戶只要在指定日子登記「5G Go Phone會」，也可以得到500元手機現金券。但如果要取得餘下6500元的優惠，就必須升級「5G 100M 任用王」，合約期限亦長至36個月。若選擇24個月的合約，則只有2000元手機現金券。

另外，香港電訊（6823）旗下csl及1O1O推出5G「全速無限」服務計劃，csl和1O1O的月費分別是998元及1010元，客戶可以無限任用5G全速數據；同時包括一系列視聽娛樂增值服務，如Now精選組合服務、Now E電影租看券、MOOV 24 bit音樂服務、Viu升級會員服務及Netflix高級計劃。