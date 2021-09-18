北交所預約開通權限 散戶資金須達50萬
文章日期：2021年9月18日
【明報專訊】早前由國家主席習近平宣布成立的北京證券交易所（北交所），昨日發布《北京證券交易所投資者適當性管理辦法（試行）》，個人投資者參與北交所市場股票交易，申請權限開通前20個交易日證券帳戶和資金帳戶內的資產日均不低於50萬元（人民幣‧下同），這不包括該投資者通過融資融券融入的資金和證券。同時，要求投資者參與證券交易24個月以上。投資者即可預約開通北京證券交易所交易權限。
要求投資者參與證券交易兩年以上
內媒引述北交所相關負責人表示，將着力打造服務中小企業主陣地，面對未來更多專精特新中小企業上市發展，合適的投資者適當性要求，讓市場流動性水平處於合理適度狀態。
另一方面，全國股轉公司亦修改了《全國中小企業股份轉讓系統投資者適當性管理辦法》，將新三板的創新層投資者准入資金門檻由150萬元調整為100萬元，即日實施。2019年啟動的新三板改革落地後，精選層、創新層、基礎層投資者准入門檻分別為100萬元、150萬元、200萬元。本次規則發布後，前期已開通精選層交易權限的投資者，其交易權限範圍將自動擴大到創新層股票，毋需投資者另行申請。北京證券交易所開市後，具有新三板交易權限的投資者，其交易權限範圍將包含北京證券交易所股票。
據早前公布，目前新三板精選層的公司將平移至北交所，日後創新層公司如符合升級條件，可「升級」為北交所股份。