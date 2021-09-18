二維碼付車費比率低 支付寶：與政府商討提供津貼
文章日期：2021年9月18日
【明報專訊】運輸及房屋局早前透露，今年上半年本地交通工具本地公共交通服務中，以二維碼（QR Code）支付車費的使用率最高為0.5%。支付寶港澳台地區總經理李詠詩昨日於電台節目中表示，現時發展的最大限制，為政府交通津貼仍未擴展至QR Code支付，導致不少市民對使用相關方式卻步。
70萬用戶曾用二維碼搭交通工具
李詠詩續稱，目前有70萬支付寶用戶曾使用QR Code乘搭交通工具，人數上不算過少；集團正與政府商討向用戶提供更多優惠及津貼作誘因，加快推動電子支付方式融入日常生活。
金管局：儲值支付工具總交易量按年增兩成
本港電子支付已日漸普及，金管局昨日公布今年第二季儲值支付工具（包括八達通及其他電子錢包）的統計資料，使用中的儲值支付工具帳戶總數為6434萬個，按季上升0.8%，較去年同期微升0.6%。期內相關總交易量約15.26億宗，較今年首季升13.1%，按年急增20.3%；其中在銷售點的交易量約為13.11億宗，佔整體高達87%，而網上交易量錄約1.78億宗。
交易金額方面，季內總額達627億元，按季增加6.1%，按年增加13%。當中有258億元為銷售點消費支付，按年升18.2%，佔整體交易額約41%；相關佔比較今年首季39.6%，增加1.4個百分點。至於網上消費支付則錄得259億元，較去年同期增加6%，整體佔比亦同為41%；另有110億元為個人對個人轉帳，按年升幅高達19.4%。
支付卡方面，第二季信用卡總交易量為23,568萬宗，按季增7%，按年增15.3%。信用卡交易總額為1721億元，按季少1.1%，按年增加19.4%。