平保曾挫8% 急澄清無持恒大 稱股債均沒敞口 現存資產穩健

明報記者 歐陽偉昉

平保表示，現在市場關注較多的房企，該行險資無論是股權還是債權都沒有敞口。該行首席投資官陳德賢上月在中期業績會提及，平保投資的地產企業主要包括碧桂園（2007）、中國金茂（0817）、旭輝（0884）和華夏幸福。除華夏幸福外，其他投資的企業都沒有觸及「三條紅線」的紅檔或橙檔，現存資產相當穩健。

今年2月，平保持股兩成半的華夏幸福披露債務逾期問題，平保為華夏投資提撥359億元（人民幣，下同），覆蓋六成的風險敞口，拖累純利表現。平保5月亦斥資500億元人民幣，接收債務問題企業方正集團的控股權，引起市場關注會否影響平保。平保自華夏幸福「爆煲」至今股價累跌四成（見圖）。

地產相關投資比例 遠低銀保監上限

截至今年上半年，平保3.8萬億元保險資金，有631億元持有內房股票，佔比為1.7%，投資物業佔比為1.8%，加上其他不動產相關股債投資的佔比為4.8%，低於銀保監定下的30%的要求。大華繼顯執行董事梁偉源認為，恒大的債務問題增加市場對整個行業償還能力的憂慮，平保因此面臨大額減值的風險，因此對股價急跌並不感奇怪。

除平保外，昨日保險股早段走勢皆弱，但午後與平保一同回穩。中國人保（1339）跌3.25%，中國人壽（2628）跌1.22%。

券商：基本面欠佳 內險股後市不明朗

光大新鴻基證券策略師伍禮賢表示，壽險公司基本因素不佳，上半年業績顯示內地居民購買壽險的意願下跌，預料趨勢下半年仍會持續，加上內房債出現問題，市場擔心中資金融股的資產質素惡化，因此內險股後市仍然不明朗。他亦指出，平保是上證權重股，經常作為護盤工具，因此在A股市况回升後，表現反而較同業為弱。

路透：農行擬就恒大貸款提撥減值

內銀則預料受影響。路透社昨晚引述消息報道，農業銀行（1288）正計劃就恒大的風險敞口作出貸款減值撥備，而民生銀行（1988）及中信銀行（0998）則準備把短期的債務進行展期，以讓恒大有更多的時間準備還款。