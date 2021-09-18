回應購恒大物業 碧桂園服務：價格沒談攏

恒大系續跌 恒汽一周挫46%

恒大系其他股份股價昨天繼續向下，當中以易手尚未成功的恒大汽車（0708）挫15.6%最多，全日收報2.98元，一周累插46.2%。恒騰網絡（0136）及恒大分別跌9.4%及3.4%，全周均下挫約三成。

中國恒大（3333）債務危機愈演愈烈，路透社昨引述消息報道，部分持有恒大債券的投資者已選擇美馳投行（Moelis & Company）及律師事務所Kirkland & Ellis作為顧問，為潛在的債券重組作準備。據報，顧問工作主要集中部署約200億美元（約1560億港元）的未到期海外債券，未來或出現違約情况時的應對行動。

路透：恒大債券投資者已選投行

為潛在重組準備

報道指出，恒大目前面臨3種可能性，包括無序倒閉、有管理的破產及政府救助。資料顯示，美馳投行創立於2007年，為企業、政府、主權基金等客戶提供戰略及財務諮詢服務。該行曾參與不少大刁，包括「杜拜世界」2009年涉及260億美元的債務重組、世紀新股沙特阿美的IPO活動，以及港交所（0388）收購倫敦金屬交易所（LME）等。

彭博社昨引述消息稱，集團計劃月內容許投資者和員工，以優惠價購買其物業資產，藉此「籌旗」償還數十億美元逾期的理財投資產品。當中，住宅單位、商舖和車位的折扣幅度分別為28%、46%及52%。