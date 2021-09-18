金管局指定13機構為債券通南向莊家

金管局表示，參照債券通「北向通」設立做市商的安排，指定在香港債券市場表現活躍的金融機構成為做市商，有助確保南向通暢順運作，交易有序。13家金融機構經過該局內部評審過程選出。獲邀參加評審金融機構為過去曾經參與金管局債券資助先導計劃的認可安排人、外匯基金票據及債券計劃下的合資格做市商等。金管局會適時檢視南向通指定做市商的名單，並考慮是否有需要擴大優化。

銀行公會：

年底前停訂LIBOR新合約

另外，倫敦銀行同業拆息（LIBOR）將今年12月31日停用。香港銀行公會再提醒會員銀行，12月31日之後，必須停止訂立以LIBOR計價的新合約，假如個別銀行基於風險管理的原因，需要在該日期後，訂立以美元計價的LIBOR產品，需要與監管機構商討。公會又指出，目前有意參與跨境理財通的銀行正籌備相關測試，確保有關服務可於今年第四季暢順推出。