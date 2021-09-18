勞斯萊斯電動飛機成功首飛 英威爾特郡上空飛行15分鐘

英國的勞斯萊斯公司始創於1904年，目前主要生產飛機和船舶引擎，包括為空巴A380提供零件。它與豪華汽車公司勞斯萊斯（Rolls-Royce Motor Cars）並非同一家機構。兩家公司早於1973年分拆，勞斯萊斯汽車目前歸寶馬（德：BMW）旗下。

最終目標：時速達483公里

勞斯萊斯發聲明稱，「創新精神」的首飛，標誌「緊逼的飛行測試階段開始」，以收集其電力和推進系統的性能數據。據官方介紹，這架電動飛機搭載了3個由YASA製造的750R輕型電動摩打，其動力系統的最高效率高達90%，以維持螺旋槳每分鐘轉2400圈。

這電動飛機是「加快飛行電氣化」（Accelerating the Electrification of Flight, ACCEL）計劃的成果。該計劃的合作伙伴，包括平治（Mercedes-Benz）全資子公司YASA及航空初創公司Electroflight。研發資金方面，50%來自英國航空航天技術研究所（Aerospace Technology Institute）、英國政府商業、能源和工業戰略部，以及英國政府的創新機構「創新英國」（Innovate UK）。

航空業碳排勁 電動飛機有市場

英國商業大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）表示，今次首飛是「全球朝向更潔淨的飛行邁出一大步」。根據國際能源署（IEA）的數據，航空業的碳排放量在過去20年迅速上升，在2019年排放量接近1公噸，相當於化石燃料在全球各地產生的碳排放量的2.8%。

勞斯萊斯目前跟意大利飛機製造商Tecnam及總部位於挪威的Wideroe航空公司合作，準備交付全電動飛機。勞斯萊斯表示，未來將在民航機及直升機市場，推出應用了ACCEL技術的飛行產品。

過去幾年，多家公司嘗試推出低排放或零排放的飛機。2016年，全太陽能動力飛機「陽光動力二號」（Solar Impulse 2）完成歷時16個月的環球飛行創舉。去年9月，英國ZeroAvia公司的6座位Piper M級氫燃料電池飛機，在英格蘭完成首飛。空巴（法：AIR）早前發表3款以氫燃料為動力的零排放概念機，計劃在2035年投入使用。

法國雷諾向電動汽車轉型

汽車業界亦繼續向電動化轉型。法國汽車製造商雷諾（Renault）（法：RNO）公布，計劃在法國裁減最多2000個工程及支援職位，從而向電動汽車轉型。不過雷諾在轉型期間，擬招聘2500人。

（綜合報道）

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