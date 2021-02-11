美股「四巫日」 道指早段挫200點

美消費信心回穩仍遜預期

密歇根大學的9月美國消費者信心指數初值升至71，由8月（70.3）所創的近10年低位回升，反映消費者信心回穩，但仍遜於市場預期的72。美國總統拜登表示，有信心國會將通過其價值3.5萬億美元的開支法案，以及總值1萬億美元的基建法案，以推動美國經濟發展。

大型資產管理公司古根海姆（Guggenheim Investments）表示，美國兩黨就提升債務上限陷入僵局之際，聯儲局可能會押後宣布「收水」。市場等待香港時間下周四凌晨公布的議息聲明。

《金融時報》引述歐洲央行未公開的內部情境預測，預期歐元區到2025年將實現2%的通脹目標，並有望在兩年多的時間內加息，較多數經濟師預期的歐洲央行加息時間提前1年。

不過歐洲央行否認《金融時報》關於歐元區利率前景的報道準確性。

（綜合報道）

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