美股「四巫日」 道指早段挫200點
文章日期：2021年9月18日
【明報專訊】昨晚為美股「四巫日」，即個股選擇權及期貨、指數選擇權及期貨結算的日子，大市走勢較弱。加上消費者信心略遜於預期，美股三大指數午夜前向下，道指跌約200點，納指跌約1%。大型科技股普遍下滑，facebook（美：FB）、蘋果（美：AAPL）及微軟（美：MSFT）午夜前跌逾1%。國際油價昨午夜前跌約1%，但布蘭特原油期貨仍保持在每桶75美元左右。由於美國墨西哥灣兩度遭受颶風吹襲後產量恢復緩慢，油價按周升幅仍將超過3%。
美消費信心回穩仍遜預期
密歇根大學的9月美國消費者信心指數初值升至71，由8月（70.3）所創的近10年低位回升，反映消費者信心回穩，但仍遜於市場預期的72。美國總統拜登表示，有信心國會將通過其價值3.5萬億美元的開支法案，以及總值1萬億美元的基建法案，以推動美國經濟發展。
大型資產管理公司古根海姆（Guggenheim Investments）表示，美國兩黨就提升債務上限陷入僵局之際，聯儲局可能會押後宣布「收水」。市場等待香港時間下周四凌晨公布的議息聲明。
《金融時報》引述歐洲央行未公開的內部情境預測，預期歐元區到2025年將實現2%的通脹目標，並有望在兩年多的時間內加息，較多數經濟師預期的歐洲央行加息時間提前1年。
不過歐洲央行否認《金融時報》關於歐元區利率前景的報道準確性。