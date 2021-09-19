重複預訂需求「發水」 半導體商恐被削單

半導體供應嚴重短缺，導致客戶爭奪晶片。彭博社的分析指出，從市場供求的情况來看，半導體行業與美國藍籌企業債券市場有其相似之處。

在企業債券新發行時，發行價格通常比較低。投資者認購新發行債券所需的成本較少，之後再將債券轉賣，就可獲取較高的收益，令投資者對新債券的需求，往往超過供應量。例如美國電訊商Verizon（美：VZ）2013年發售價值490億美元的企業債券，投資者的認購額竟高達1000億美元。蘋果（美：AAPL）在2013年發行價值170億美元的債券，最後認購額超過500億美元。

先增大訂購量 獲取所需後取消訂單

在熱門的債券交易中，公司的大客戶，又或那些在未來更可能購買債券的客戶，往往享有優先購買的權利，而小型投資者往往被忽略，導致小投資者往往增加認購規模，希望可獲配售少許債券。如今晶片市場的客戶，也因為擔心無法取得所需的晶片數量，往往增大訂購數量，以彌補不足。若一家公司需要100塊晶片，但供應商表示只能先提供10塊，餘下90塊在50周後交付。這家公司為取得其餘90塊晶片，有可能合共下單1000個，以換取所需的100個，然後再取消訂單。

大摩：智能手機等半導體需求轉弱

這種重複預訂，掩蓋了市場需求的真實情况。摩根士丹利認為，智能手機、電視及電腦的半導體需求，有轉弱的迹象，整體半導體需求可能被高估。大摩因此預計，台積電（台：2330）及力積電（台：6770）等半導體供應商，最快第四季恐被削減訂單。

[企業地球村]