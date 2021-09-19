廠商會成立科技商品化中心

設分子實驗室等先進設備

CMA+位於火炭，其面積約5000方呎，除提供空間供企業租用之外，還設有分子實驗室、有機化學實驗室、分析化學實驗室等先進設備，以減輕企業在產品設計和開發方面的資本投入。

現時已經進駐或正在洽談進駐的公司共有10多家，行業包括先進材料、健康與衛生、食品與藥品、生物科技、環保、綠色能源等。

雅芳婷集團是其中一家率先進駐CMA+的公司，集團主席許章榮表示，雖然該公司在香港也有自己的地方進行研發工作，但仍然進駐CMA+，租用了400多方呎的地方。因為公司的產品在研發過程中，涉及很多檢測認證工作。而CMA+和CMA檢定中心只是樓上樓下，運作起來比較方便和節省時間。

雅芳婷：近檢定中心 方便研發

該公司設於CMA+的辦公室正在或計劃研究幾個項目，包括為大型客戶修補牀褥是否划算、利用海綿邊割料製造坐墊，甚至進行真人睡眠實驗，研究其「點對點牀褥」有沒有提升睡眠健康等。

明報記者 薛偉傑

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