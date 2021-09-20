如果你的新聞發布會直播沒有Mirror

LinkedIn三星一系列新手機的新聞發布會請來了男團Mirror坐鎮，本來這類型的產品發布會對象都是媒體朋友，如此陣容強大所以也有網上直播。本來產品發布會如斯放到網上，除了品牌粉絲以外應該難有「睇頭」，但城中大熱男團參與，當然也引來不少「老婆」垂青，品牌曝光目標達到，我相信銷售目標也應該較易達到，只有一兩個Mirror成員的產品都已經大受女士們歡迎，今次齊人「力谷」應該難以抗拒，男士們真心想買手機的，也應該較容易得到另一半的Approval。

LinkedIn也有直播

如果你的新聞發布會沒有升級代言人，也不如蘋果三星品牌般大眾認識，甚至是比較B2B面向的產品和服務，如此將發布會在社交媒體上直播，當然就不能期待有如此巨大的效果了。其實LinkedIn一直有直播的功能，不過需要品牌向官方申請，而功能亦一直有限，最近終於加強了直播排程以及LinkedIn活動，亦可以落廣告向目標受眾發放直播及活動的信息，相信商業產品發布及活動，在LinkedIn一定能有更顯著的效果，這個平台的威力有待Marketers一同發掘。

突破現場活動觸及率

品牌長遠製作優質的直播，也不能單純以多放一台攝錄機在現場就罷。當然這樣比以往發布會或商場活動只能觸及非常有限的現場人數，但既然能觸及到網民，在整個活動的設計流程上也應該加入網民的互動元素，如果當日Mirror會在發布會中跟網民有一丁點互動，亦在宣傳中提及，相信威力會更在網上爆發。日後商場的現場活動請來明星參與，也應該考慮這點，商場當然希望網民能現場參與，但明星效應下在網上直播如果能觸及更多網民，就算是次活動沒有現身參與，也是一個觸及潛在客戶的好機會。

要考慮直播的重播設計

最近在eCommerce企業培訓以及為品牌籌劃數碼營銷的案子中，都有Marketers埋怨直播銷售的成果大不如前，那管事香港數一數二的大型網店，直播的效果也不一定符合預期。這跟直播的模式也有關係，如前所述有沒有加入互動元素，有沒有真正為客戶提供有價值的資訊及內容，還是一味用直播形式Hardsell？如果是以直播來「散貨」的話，其實就等同電視上的直銷節目搬到互聯網上，這一招的效果只會越來越低，網民對電視節目有要求，對網上直播的節目也越來越有要求，這是糊混不過的。另外我也發現，就算是提供有價值內容的直播節目，也應該考慮重播的設計，例如是否重新剪接，分段提供內容。我在明報的直播節目中發現我有不少觀眾都是看重播獲取資訊和認識我的。這往往是計劃直播時只著重宣傳卻忘了後續的情况。