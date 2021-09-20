中銀：南向債券通慢熱 首年額度料3000億

稱港債市長線由內地投資者主導

不過楊杰文指出，內地企業所賺取的貿易順差，近年由必須結匯變成國家外匯儲備，改為存在企業的外幣帳戶「藏富於民」，這些外幣資金有投資需求，另外從股票通、基金互認的經驗，均反映境內資金到境外投資的需求強烈，甚至較現有本港債市的整體需求更多。目前香港債市存量規模是3088.5億美元，相對境內債市總託管量16.04萬億美元，本港只有五十分之一，市場規模也會影響資金流向。楊杰文認為，本港債市在中長期會由內地投資者所主導，如同港股市場以中資股為主。

內地投資者目前也有合資格境內投資者（QDII）渠道，可投資境外發行債券，不過楊杰文指出，經此渠道的內地機構須先獲中證監成立一隻基金產品，向投資者集資後再以QDII投資境外市場，而投資目標需根據產品既有投資範圍，而南向債券通則可以隨意購買，提升金融機構管理剩餘資金的能力。

拓展其他貨幣屬時間問題

開通初期連接兩地的跨境支付系統，未能支持港元和人民幣以外的貨幣，因此投資者最有興趣的中資美元債，仍要經託管銀行進行結算，沿用現時QDII的規則，楊杰文認為，系統進一步拓展連結其他貨幣，只是時間的問題。