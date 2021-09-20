方星海晤華爾街高層 否認針對科企整頓

稱中方不與國際金融市場脫鈎

報道指，中證監副主席方星海於會上指，監管機構近日對教育及遊戲等面向消費者的平台加強監管，要求相關企業改善個人數據及國家安全，旨在減低社會憂慮，不應被解讀成中方要與美方或國際金融市場脫鈎。

據消息人士透露，貝萊德（BlackRock）首席執行官Larry Fink於會上表示，中國的長期政策需保持一致，包括具有一定透明度，以建立投資者信心。

國際投資者對「共富」感不安

報道又指出，國際投資者對國家主席習近平近日針對科網或其他市場龍頭所推動的「共同富裕」理念感到不安，華爾街投資者在中國市場的數十億美元潛在利潤亦岌岌可危。

在中國當局近期加強監管時，中國股票已蒸發1.5萬億美元（約11.67萬億港元）；其中科網巨擘騰訊（0700）上周市值則跌出全球十大企業，而阿里巴巴（9988）過去一年股價亦已下跌超過三成。