晉達蘇達輝：聯儲局或本周宣布退市 明年中部署加息

明報記者 葉創成

事實上，美國是全球最大經濟體，聯儲局亦是最具影響力的央行，其貨幣政策變化對港股舉足輕重，例如當局在去年3月下旬宣布無限量寬（每月買債1200億美元至另行通知）後，至今年2月中恒指曾大漲小回，惟隨着聯儲局過去7個月對退市的暗示愈來愈明確，恒指亦開始反覆向下。

美經濟強通脹高 聯儲退市最佳時機

至於聯儲局退市具體時間表，蘇達輝認為，這會比市場大多數人預期更快，估計當局有機會在本港時間周三及周四舉行的議息會議便預告11月開始縮減每月買債規模，至明年中停止買債，跟着便會加息，原因是當地經濟看來已確定重返長達數年的增長軌道，而且通脹亦高於可接受的水平（編按：美國核心消費物價指數（CPI）於6月、7月及8月分別按年上升4.5%、4.3%及4%，雖然升勢連續兩個月放緩，惟仍處於1990年以來高位，見圖1），「美國消費者現正形成通脹持續高企的預期，聯儲局需要採取行動令通脹預期降溫，需要在出現問題前及早開始貨幣正常化政策，否則假如日後經濟增長不像今日般強勁，屆時始開始退市便會更加困難」。

蘇達輝指出，由於美股估值已不低，若聯儲局一如他所預期開始退市，美股料會繼續調整，而調整幅度要視乎當地日後公布的經濟及通脹數據；他強調，由於美國經濟現正處於長達數年擴張周期，期內美股牛市仍會延續，是次僅屬調整而非轉勢跌入熊市。

另外，蘇達輝表示，美國聯儲局退市在即，環球市場流動性將相對轉弱，帶來一定宏觀風險，因此中國政府近月提早一步收緊政策，等同在仍然是晴天時便去添瓦加磚（fix the roof when the sun is shining），避免日後一旦天氣轉差便出現「屋漏偏逢連夜雨」的艱難情况，實屬明智之舉。

中央過去一年先後收緊內房、科網、教育及醫療等多個行業的監管，當中包括以「三條紅線」（剔除預收款後的資產負債率大於70%、淨負債率大於100%、現金短債比率小於1倍的房企均不獲融資）來收緊內房融資要求，令不少高負債內房目前經營困難，債務違約機會愈來愈大，而恒大發行的其中一批美元債券將於本周四到期繳付利息，若未能兌付便正式違約，觸發內房整個板塊上周率先急跌；而澳門政府上周三起諮詢修改當地博彩法，擬收緊新賭牌年期、博彩企業的派息要求，並在博彩企業董事會引入政府代表，亦令濠賭股股價大跌，與內房股一起推低大市（見表），恒指上周四最低報24424點，屬去年11月以來低位（見圖2），上周後期跌幅收窄，收報24920點，全周仍大跌4.9%，屬4星期以來最大跌幅。

首要防範金融風險

內房調控不能放鬆

至於中國政府近月加強監管及調整政策，蘇達輝認為可以歸納為5點，當中包括：（1）防範金融風險；（2）打造雙循環；（3）反壟斷調查；（4）發展新能源及（5）促進共同富裕，重新分配財富，這些舉措均是希望解決過去多來遺留下來的結構問題。

在上述五大國策方向中，蘇達輝認為，最重要的便是防範金融風險，這亦可以解釋何以內地政府近月重槌整頓房地產市場。

由於內地房地產及相關行業佔GDP約兩成，開發貸及按揭等相關貸款佔銀行整體貸款約四成，涉及水泥、鋼鐵、銅、玻璃及機械等相關行業，關乎不少建築工人、運輸工人、銀行及金融機構員工就業，對經濟十分重要，蘇達輝表示，過去多年每逢內地經濟增長顯著放緩，政府便放寬信貸來支持樓市，當中除了傳統銀行貸款外，亦涉及影子銀行及地方融資平台，結果是經濟增長回穩同時亦大幅推升樓價，跟着當局擔心樓價過高、債務過多，於是收緊信貸來調控樓市，轉過來令經濟增長顯著放緩，後來又要放寬信貸支持樓市，周而復始，出現結構問題，甚至可以說是樓市泡沫。他認為，目前來看，內地政府已決心解決上述問題，着力穩定樓價，令樓市泡沫軟着陸，這將考驗人民銀行及其他相關機購的執行能力。

淘汰高負債內房 資產轉移至強者

蘇達輝在《Money Monday》第249期（去年5月18日出版）封面故事接受訪問時已表示，當時受到新冠肺炎疫情影響，內地樓市當時處於近乎封鎖（Lockdown）狀態，除非中央再推出像2009年一樣強力刺激措施，否則情况難以改善，此舉會為內地以至亞洲經濟帶來一些後果。他現仍維持上述觀點，指內地信貸增長規模不止影響當地經濟、股市及樓市，亦可支持亞洲經濟及股市，今年以來內地相對收緊信貸整頓樓市，是亞洲股市轉弱的原因之一。

至於高負債內房的債務違約問題，蘇達輝指出，個別內房資產負債表十分脆弱，這是難以持續的，在是次樓市調控中，料這些弱者的資產將被轉移至強者手上，假如這過程能夠有序執行，市場可以承受有關風險。

中資股短期料續受壓 波動增加

既然面對美國聯儲局退市及內地加強監管去槓桿等因素，蘇達輝預測，中資股短期將繼續有調整壓力，波動性亦會增加，可謂挑戰重重，但他強調，並非每個板塊均會受壓，下文他便將會介紹屬未來10年重大投資主題的環保股及新能源股。

[封面故事]