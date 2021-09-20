反壟斷雙循環 全力推動科技發展

促進共同富裕 有利大眾消費

「另外，目前內地財富分配十分不平均，可以說，由1%人口掌握大部分財富，這是需要重新平衡的，隨着共同富裕政策相關落實，即使可能令內地經濟增長放緩，卻可以令大部分人生活得更開心；我們的看法比較積極，預料日後大部分內地民眾收入及財富均會增長理想，為不同產品及服務帶來龐大消費需求」。

《Money Monday》分析，澳門博彩市場的貴賓廳業務，過去正正便是由掌握內地大部分財富的1%人口來支撐，隨着促進共同富裕國策的推動，會否影響他們日後到澳門博彩的意欲及能力，值得深思。

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