反壟斷雙循環 全力推動科技發展
文章日期：2021年9月20日
【明報專訊】蘇達輝認為，內地政府今年以來向多間大型科網公司開展反壟斷調查，與雙循環及共同富裕等國策方向屬一致。他解釋，中國若要形成「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進」的新發展格局，前提是掌握先進科技，「不止是拉近與其他國家的差距，而且要成為新興科技的領導者」，過程中不單要繼續由私人企業促進科技發展，而且要由目前一至兩間科技公司獨大，轉為由眾多中小企崛起來推動，「市場的遊戲規模已經改變，農場主人目前的看法是，一花獨秀不是春，百花齊放春滿園」。
促進共同富裕 有利大眾消費
「另外，目前內地財富分配十分不平均，可以說，由1%人口掌握大部分財富，這是需要重新平衡的，隨着共同富裕政策相關落實，即使可能令內地經濟增長放緩，卻可以令大部分人生活得更開心；我們的看法比較積極，預料日後大部分內地民眾收入及財富均會增長理想，為不同產品及服務帶來龐大消費需求」。
《Money Monday》分析，澳門博彩市場的貴賓廳業務，過去正正便是由掌握內地大部分財富的1%人口來支撐，隨着促進共同富裕國策的推動，會否影響他們日後到澳門博彩的意欲及能力，值得深思。