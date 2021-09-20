晉達蘇達輝：未來10年看好環保新能源股

蘇達輝表示，他於1981年在某間投資銀行任職開始投資事業，當時美國以至全球利率均非常高，他的主要工作便是買入一些極長年期的債券並持有，不需要經常買賣，工作不算忙碌，加班並不多，假日便可到沙灘玩樂，生活寫意，而隨着全球生產力提升令通脹受控，息口不久便從高位回落至今（見圖），金融市場亦開始轉旺，不同資產陸續有投資機會，他亦開始踏進繁忙的金融業至今。

在1980年代，除了告別高通脹（disinflation）外，蘇達輝指出，另一結構趨勢是全球化（globalization），若投資一些在全球不同市場成功佈局生產及銷售的跨國企業，回報可以十分理想；至於1990年代以來，他認為，最大的投資機會是美國互聯網科技興起所衍生的當地上市公司，個別今日仍然是具價值的投資標的。

中國定減碳目標 電動車風電太陽能股倍升

總結上述經驗，蘇達輝認為，投資者若希望取得理想回報，與其每日在電腦前看着股價上落，不如認真研究在未來10年或以上有何結構性投資機會，這樣的話，投資便會恍如處於順風之帆，不需要經常擔心落後於人。

展望未來10年，蘇達輝認為，環保及新能源股是其中一個最值得重視的結構性投資主題。中國現屬全世界碳排放量最高的國家，而國家主席習近平去年9月22日在聯合國大會發言時宣布，制定2030年碳達峰、2060年碳中和的目標，此後中資新能源股一直大漲小回至今，除了電動車龍頭股比亞迪（1211）期內股價勁升數倍外，風力股及太陽能股股價亦普遍向好。

根據彭博數據，晉達環球環境基金過去兩年價格大漲小回，累積升幅近倍，而參考該基金8月報告，其10大持股的第一位及第三位是在美國上市的Nextera Energy Inc及Waste Management Inc，亦包括在本港上市的太陽能玻璃股信義光能（0968）及在深圳掛牌的製冷空調控制元件供應商三花智控（深：002050）（見表）。

全球減碳須中美合作 投資機會多

蘇達輝在《Money Monday》第149期（2018年5月21日）封面故事曾經從中美博弈大局分析環球投資大勢：「中國是近年世界的新興力量，正在威脅美國的世界一哥地位，故美國本土一直有聲音指要遏制中國崛起……所以中美之間不止有貿易糾紛，而是兩個不同體制在競爭」。他目前則認為，美國及中國作為全球最大經濟體及碳排放國家，在控制全球碳排放量減慢氣候暖化的過程中，即使兩國並不喜歡對方，也需要互相合作才能解決問題，而且美國及中國均是在環保科技上領導全球其他國家的強國，像其他領域一樣，在美國及中國環保及新能源股中可找到很多投資機會。

[封面故事]