撰文：旻晞

創勝發行4033萬股，招股價最高16元，集資最多64.5億元；每手500股、入場費8080.6元，股份將於9月29日掛牌。高盛及中金為聯合保薦人。值得留意的是，集團是次共有四名基石投資，包括淡馬錫、卡塔爾投資局、國資委旗下的中國國有企業結構調整基金及LAV Fund，若以招股中間價計算，四名基石投資者共認購3323萬股，已相當於是次發售股份的82%，供應較少，成為上市後股價表現的利好因素。

4基石投資者已佔發售股份82%

創勝擁有自行開發的獨有抗體發現平台，即免疫耐受突破（IMTB）技術平台，能擴展多樣性、差異化的生物學特性的先導候選抗體。集團目前有九種候選藥物組成的產品管線，當中核心產品是包括針對TMB-H（高腫瘤突變負荷）實體瘤的PD-L1（一種控制免疫反應的蛋白質）單克隆抗體候選藥物。MSB2311的效用，是可以極大延長藥物靶標在腫瘤的停留時間，和提高體內腫瘤的殺傷活性。

目前中國僅有兩款TMB-H腫瘤已被納入試驗的臨牀開發PD-L1候選藥物，MSB2311正是其中一種。即使目前在美國，亦僅有默沙東的「可瑞達」於去年6月獲批用於治療二線可可切除或轉移性TMB-H實體瘤。根據灼識報告，中國用於治療TMB-H腫瘤的PD-(L)1抗體的市場規模預計將由2025年的1540萬美元增長至2035年的5億美元，複合年增長率為42%（見圖），市場有增長潛力，但初期市場規模仍有待發展。

「B牌」企業去年虧損3.17億人幣

創勝表示，就MSB2311採取快速上市策略，於2021年1月向國家藥監局提交1期結束分析報告，並獲准對TMB-H實體瘤患者進行2期試驗。視乎2期試驗的正向結果，計劃申請批准在年上半年啟動MSB2311用於TMB-H泛實體瘤的2期試驗中的註冊性部分。因此，預計將於明年下半年在中國啟動2期試驗中的註冊性部分，並於2024年前完成試驗。當然，集團亦表明，最終可能無法完成任何候選藥物的開發及上市。

除了MSB2311，集團另外四隻研發進度較為領先的藥物(TST001、TST005、MSB0254、TST002)主要用於治療包括胃癌、實體瘤、骨質疏鬆等疾病，大部分進入臨牀1a及1b期，要最終推出市場，估計仍是2024年打後。

財務表現方面，既然是「B牌」企業，集團至今仍未錄得盈利。去年全年虧損3.17億元（人民幣，下同）；今年第一季7004萬元，擴大2倍，主要是研發開支大增90%，以及上市開支拖累。但留意集團去年全年收入8098萬，按年升83%；今年首季收入亦按年升15.7%至788萬元。收入源於集團根據「合約研發生產組織」(CDMO)合約向客戶提供服務。CDMO是研發生產外包組織，主要為醫藥企業以及生物技術公司的產品提供工藝開發及設備，工藝優化、註冊和驗證生產及商業化定製研發生產服務的機構。集團於2018年收購Just Biotherapeutics Asia Inc.而獲得CMC（即藥品開發、許可、生產及持續營銷中的化學、生產及控制過程）工藝及生產，從而獲取提供有關服務的能力及工藝。

核心藥物具市場發展潛力

集團目前於杭州造模塊化GMP（良好生產規範）設施T-BLOC，擁有2台500L及1台2000L一次性生物反應器，以及2台下游純化系統。該設施可支持流加及連續灌注生產工藝，預計年總產能將超過一公噸（1000千克）。招股文件顯示，集團是中國僅有的三家對GMP臨牀供應實施連續灌注工藝的公司之一。集團雖然表明，認為CDMO 服務將不會成為其業務運營的重點，但相關業務的確，可令創勝盡量利用額外產能，以及抵消集團營運開支，亦能為主打藥物能確實推出市場前夕，為集團帶來一定收益。

總體而言，集團核心藥物，用於治療TMB-H腫瘤的PD-L1抗體藥物MSB2311，有其發展潛力，但針對市場較為專門，初期規模亦有待發展。加上集團本身藥品的商業化進程仍需時數年，自然要承受更高風險，已認購投資者要多加注意。

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