HashKey助中小企融資 冀推動市場「代幣化」

營運數據上鏈 加強投資者信心

李啟泰介紹，「代幣化」是透過公司存取於區塊鏈上的營運數據，用來支持相關資產的投資價值，縮短發行產品的時間和成本之餘，同時簡化核數的程序。

他透露，公司目前正與部分內地及新加坡的銀行合作，因應區塊鏈不可竄改的特性，有助銀行業界更好把握相關公司的業務狀態，相信有關科技有助解決傳統貿易融資的弊病。

縮短發行產品時間成本 簡化核數

李啟泰舉例指出，一家電力公司可以將旗下的太陽能電板等資產代幣化，並且把對應設備的日常營運數據上鏈，以加大投資者投資有關代幣的信心。與此同時，投資者可憑藉該資產所產生的收入，從而獲得相應的投資回報。李啟泰表示，其融資方式不限於以虛擬貨幣結算，也透露旗下客戶主要為科技公司。

HashKey近日將總部搬遷至中環交易廣場，李啟泰稱租賃屬業務擴張，隨着未來出現更多發展機遇，形容新總部可以跟位於數碼港的辦公室互補。

他認為亞洲人口多、對技術的開放性亦大，公司將繼續投入當地市場。問及其虛擬資產交易平台的牌照申請進度，李啟泰稱正與證監會共同推進，未有透露更多詳情，惟強調香港作為國際金融中心，該牌照有着核心價值。