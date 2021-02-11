摩根大通亞洲：日股本月跑贏 日經購10235

日經平均指數8月中下旬以來升勢明顯，今個月累積升幅逾8%，明顯跑贏環球主要市場；成分股覆蓋度更廣的東證指數（TOPIX）今個月以來升幅約7%。據彭博資訊統計，截至上周三，2184隻東證成分股當中，有逾70%處於200天平均線之上，反映日股近期升勢相對全面，並不是集中於個別板塊上。

如投資者希望捕捉日股走勢，可留意本港市場上有日經相關窩輪選擇。看好可參考日經購10235，行使價31,000點，提供約12倍實際槓桿，2021年12月10日到期；看淡則可留意日經沽10274，行使價26,000點，實際槓桿約7倍，2022年3月11日到期。

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