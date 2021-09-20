陳永傑：物業是財息兼收好投資

差餉物業估價署7月份樓價指數報396.3點，連升7個月，按月升0.5%。今年首7個月，差估署指數累升4.32%，與歷史高位相差0.15%。樓價指數上升並非香港獨見，許多國家大城市亦穩步上揚，以至屢創歷史新高，反映投資者鍾情物業投資。樓價上升，本港租金亦做好，未受疫情太大影響。7月份差估署租金指數報179.4，連升5個月，累升1.59%，顯示租務市場有實質支持，市民仍然重視改善居住環境，願意付出更高租金。

樓價和租金均告上升，將會維持租金回報率的穩定性，使到更多投資者願意購買住宅物業作為投資工具。

2厘至3厘租金回報率相對高息

表面看，租金回報率只有2厘至3厘，不算太吸引。事實上，全球投資工具中，近年負利率投資工具亦大受歡迎，因為投資者憂心投資回報率低處未算低，負利率產品亦大收旺場。港樓有2厘至3厘租金回報率已是相對高息的投資，加上10多年來樓價升多跌少，物業投資是財息兼收的好工具。

美國近期雖然面對高通脹，但聯儲局認為只是供應鏈問題緊張所造成，屬於短暫性。加上最近美國公布多項經濟數據多數是劣多於優，意味經濟有放緩迹象，可能是受到新型肺炎病毒變種損害到經濟動力。而且美國10年期國債孳息率近期徘徊於1.3厘左右，比較今年初的1.7厘之上，回落了不少，未見爆升。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]