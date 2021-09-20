布少明：樓巿重新累積購買力

有一點值得留意，新近中細價樓交投活躍，需求強勁，正為樓市囤積充足購買力及換樓動力，為未來樓市再展升浪奠下鞏固基礎。

新一期「白居二」於5月21日向成功申請者發出批准信及確認書，推升第二市場成交宗數至新高，近期傳統公屋及居屋市場頻現高價買賣。

此外，近期不少銷情亮麗或入票反應熱烈的新盤，主打上車客，例如最近推售的紅磡新盤，市場統計入票量達8000張，成為今年單幢式新盤票王，反映市場剛需相當強勁，信心充沛，樓市難以大幅回落。

失業率跌至4.7％ 經濟復蘇明顯

談起一手市場，最近的確表現耀眼，更迎來一個新高峰。各區焦點新盤先後開售，吸盡各區客源，相信將繼續成為市場重點，在多個全新大盤相繼登場下，預期樓市購買力進一步湧現，9月一手成交量可望達約1800伙水平，按月將錄得顯著增長。

總括而言，細單位的強勁需求，以及近期樓市由高位整固，正為市場儲蓄換樓及進一步推升的動力。近日本港經濟復蘇勢頭明顯，最新失業率連跌6個月至4.7%，相信一旦各區新盤向隅客漸漸回流二手市場，再配合例如全面恢復通關等利好經濟及樓市消息，樓市將迎來另一波升浪。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]