馬泰陽：倘全面通關 樓市勢更旺

發展商積極推盤，多個新盤銷情理想，帶動年內一手銷售金額突破1700億元，超越去年全年水平。綜合一手住宅物業銷售資訊網資料顯示，本年迄今（截至9月14日）新盤合共售出約12326伙，進一步逼近去年全年14433伙水平；然而，本年迄今售出新盤所涉及的金額已達約1712億元，。

隨着樓價一度突破高位，近期二手買家追價審慎，買賣雙方拉鋸，二手交投有所放緩；不過，今年二手交投相當暢旺。綜合土地註冊處資料顯示，本年迄今（截至9月13日）二手住宅註冊量已錄46472宗，比起去年首9個月34591宗多出約34.3%，並已逼近去年全年46903宗水平。筆者相信，隨着一手新盤向隅客回流，加上未來二手盤源逐漸補充，二手交投將有一番新氣象。

值得注意是，日前美國聯儲局主席鮑威爾表示可能今年底前縮減買債規模，並非預示加息。市場預計聯儲局有機會延遲「收水」，即意味量寬料延續，市場資金充裕，料有不少游資流入本港磚頭，加上低息環境下，更利好港樓承接。現時本港已啟動「半通關」措施，為樓市帶來支持。倘年內中港正式恢復通關，引北水南下，樓價勢展示爆發力再向上。

香港置業營運總監及九龍區董事

[馬泰陽]