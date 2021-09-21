銀娛促澳政府交代委派代表安排

高盛：濠賭股價跌過龍

濠賭股連跌多日後，澳博止跌回升，全日升1.51%，銀娛及金沙中國（1928）亦見微升，永利澳門（1128）續跌3.28%。高盛指，對濠賭股短短幾天股價跌二至三成感驚奇，跌幅亦過度，料賭牌最終會多續一年利便續牌，然後到2038年到期。六大博企在諮詢會內均表示，會在之後提交書面意見。澳博旗下澳娛綜合度假股份公司秘書官樂怡明言，對政府擬取消副牌既不反對亦無意見，並預料諮詢建議委派政府代表亦不會有太大問題。但是他稱，在引入澳門永久居民作為股東方面，宜進一步解釋，並期望政府在提高博企的資本要求、對保障員工方面對員工的定義，作更詳細及具體的說法。銀娛代表林志成則稱，希望政府在引入政府代表進駐博企、增加法定要求方面，提供更多資料，包括如果引入政府代表，執行時會否為行業帶來潛在影響，以及有關刑事責任及行政處罰制度的清晰定義等。

德晉質疑刑責比金融業高

主要貴賓廳集團德晉的代表則認為，政府建議修法提升非法接受現金存款罪的刑責，比現有金融法規下的徒刑刑期大增2倍半至5年，質疑刑責比金融業高。澳門娛樂博彩業中介人協會會長郭志忠認為，在現有已對經營多年的中介人進行資本及資格審查，宜以舊法處理。經濟財政司司長辦公室主任辜美玲回應，委派政府代表進駐博企早於1992年的法律已存在。今次修法前諮詢，主要方向是調整常務董事佔股比例，對加強監管資本則沒有設定立場。