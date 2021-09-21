本港8月通脹回落至1.6% 基本通脹1.2％

外出用膳電費升幅擴大所致

政府發言人表示，隨着經濟復蘇，本地和外圍的價格壓力在短期內或會進一步增加，但由於本地經濟仍然在低於生產容量的水平下運行，基本通脹應維持大致溫和。大新銀行高級經濟師溫嘉煒則表示，隨着疫情保持溫和，加上電子消費券的派發，消費氣氛將見改善，估計外出用膳、耐用品和服務業價格升幅會加快。此外，環球能源價格高企，本地電力、燃氣和交通費用均有上升壓力，預期本港今年全年消費物價指數按年將升1.6%。