本港8月通脹回落至1.6% 基本通脹1.2％
文章日期：2021年9月21日
【明報專訊】政府統計處昨日公布，8月整體消費物價按年升1.6%，升幅按月回落，倘剔除所有政府一次性紓困措施的影響，基本通脹率為1.2%，則較7月升1%為高，政府發言人表示，主要是由於外出用膳及外賣費用和電力費用的升幅擴大所致。在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在8月錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水，上升20.1%、交通升6%、衣履升5.3%、外出用膳及外賣升4.1%、耐用物品升2.8%、基本食品升0.5%。今年首8個月，綜合消費物價指數按年升1.4%，剔除所有政府一次性紓困措施的影響，基本消費物價指數升0.3%。
外出用膳電費升幅擴大所致
政府發言人表示，隨着經濟復蘇，本地和外圍的價格壓力在短期內或會進一步增加，但由於本地經濟仍然在低於生產容量的水平下運行，基本通脹應維持大致溫和。大新銀行高級經濟師溫嘉煒則表示，隨着疫情保持溫和，加上電子消費券的派發，消費氣氛將見改善，估計外出用膳、耐用品和服務業價格升幅會加快。此外，環球能源價格高企，本地電力、燃氣和交通費用均有上升壓力，預期本港今年全年消費物價指數按年將升1.6%。