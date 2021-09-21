劉宇亮：國慶假後中國股市多上升

基本面上，受制於區域疫情和防控升溫，地產銷售下滑，中國7月和8月連續兩個月的經濟數據全線遜於預期，當中包括了內需和消費。財新8月的服務業和綜合PMI均降至50（景氣區）之下，官方非製造業PMI亦跌至47.5，官方製造業PMI連跌5個月至50.1。

中央在反壟斷、共同富裕的政策落地後，科網巨企、教育、澳門博彩股等公司股價已「一落千丈」。近日風眼由內房的債務問題，伸延至香港地產發展商有可能被中央要求助解房屋短缺問題。

還看中央經濟工作會議

大市在8月初和9月初曾有兩次反彈至26,600點，但隨即出現獲利回吐壓力，不過相信恒指在急跌過後，24,000點水平有一定支持。畢竟恒指在上年4月至10月在24,000點至25,000點幅度游走了7個月時間。

過去10年內，其中有9年，中國股市在國慶假期後一周錄得升幅，有助市場回穩。而以10月份表現計，恒指在過去12年中有10年錄得升幅，12年平均升2.95%。

加上中央經濟工作會議會在11月至12月舉行，為國家最高級別經濟工作會議，目標是為來年的中國經濟發展作出部署，上年度公布的8項重點任務包括強化反壟斷、做好碳中和等工作，會令投資者更加清晰應該投入的板塊，相信屆時有望為大市提供催化劑。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]