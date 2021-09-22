地產股大跌日 大孖沙勁增持 郭氏家族斥逾8.5億 至少13年最大手筆

港股昨日在周一大跌過後稍為回穩，全日收報24,221點，升122點，地產股普遍回升，當中新地升1.6%，恒地（0012）及新世界（0017）分別升2%及1.8%，長實升逾4%。不過，昨日大市成交金額不足1200億元，是自今年6月28日黑雨日以來低位，令升市較缺乏說服力。

恒地新世界未見出手

據聯交所資料顯示，新地郭氏家族透過家族基金，前日以接近全日低位、每股94.7981元增持724萬股新地股份，總代價約6.9億元，持股量由26.78%增至27.03%；同日集團主席郭炳聯、郭炳江兒子郭基煇亦分別出手增持，其中郭炳聯買入150萬股，每股平均價94.7981元計，總代價約1.4億元，郭基煇以每股平均價95.0463元，增持23萬股新地，涉資近2200萬元，意味整個郭氏家族斥資約8.52億元增持股份，增持股數佔周一總成交股數29%。以昨日收市價計，郭氏家族帳面微賺近千萬元。

翻查資料，周一是郭氏家族基金今年第四次入市增持，金額已超過2020年全年水平。統計新地郭氏家族由2008年至今單日透過家族基金增持股份數目，從未多於200萬股，惟周一單日已買入多達724萬股，規模至少是13年來最大。

匯豐：新地信置防守力較強

除新地外，長實創辦人李嘉誠家族當日亦同樣加碼掃貨，於9月15日、16日、17日及20日連續4個交易日入市增持，合共買入274.8萬股長實股份，當中周一更是加碼掃入120萬股，4日增持合共涉資約1.23億元。完成後，李嘉誠、李澤鉅及李嘉誠基金會持股量分別增至46.10%、46.17%及11.38%。另外，信置（0083）黃志祥亦有入市增持，涉資不足百萬元（見表）。不過，當日與新地同樣跌逾一成的恒地未見大股東入市；將於月底公布業績的新世界，則仍處董事禁止買賣期。

匯豐發表報告，再探討中央可能要求港府規管樓市問題，當中農地繼續成為重要因素。該行預期，發展商可透過釋放其農地儲備以解決香港房屋短缺的問題，方法包括土地共享試點計劃，或透過《收回土地條例》收回農地。不過，部分發展商因高度依賴透過農地儲備而需因應政策補充土儲，有可能影響公司盈利能力。該行統計多家發展商撇除農地後的實際土儲，指新地及信置不論實際土儲（見圖）及手頭現金水平都較為充足，認為兩家公司防守力會較強。

明報記者