中策擬開股東會 表決蝕賣恒大汽車

倘2.2元沽售 蝕逾37億

據集團公告，為使集團持有的恒大汽車股份於大宗交易中更具吸引力，董事認為叫價需提供一定折讓。按恒大汽車股份近5日平均收市價約3.45元計算，倘以折讓20%價格出售，則建議售價約為2.76元，集團擬設定最低售價，不得低於每股2.2元。

中策表示，倘若所有1.336億股恒大汽車股份按參考售價約3.45元售，集團將就有關出售確認虧損約35.738億元。倘若按最低售價2.2元悉售持股，集團將就有關出售確認虧損37.408億元。

中策於上月底已先行沽售一批恒大債券，集團稱出售所持兩批本金總額合共為700萬美元（約5460萬港元）的恒大債券，並因此錄得約471.4萬美元（約3676.92萬港元）出售虧損。