Blue冀今年保單破萬張
文章日期：2021年9月22日
【明報專訊】股東包括高瓴資本及騰訊（0700）的網上壽險公司微藍（Blue）成立3周年，公司行政總裁孔德秋表示，今年目標是保單數目達「五位數」，目前進度符合預期，公司已推出15種網上保險產品，冀年底前再推出至少一款產品，產品會是健康保障型。
退稅年金產品計劃中
展望未來，他稱公司會設計更多創新的保險產品，着重於儲蓄、退稅年金及保障方面，當中年金正在計劃階段。此外，公司亦會善用「騰訊雲」、人工智能等應用技術提升業務效益。用戶體驗方面，他說整體投保過程將會有大整改。
孔德秋表示，微藍過去3年累計新造業務總保費達10億元，截至今年8月31日，總新做業務資產管理為9.04億元，較2020年12月底時增長57%，今年首8個月的保單銷售數目與去年同期相比則錄得95%升幅。
他表示，現時客戶分類中男性佔56%，女性佔44%，主要來自金融及保險、資訊科技、教育、醫護等，金融及保險行業客戶佔比最多，達36%。他又指出，目前公司償付比率（solvency ratio）逾500%，遠超監管要求，而公司由去年11月至今年8月，已處理2262宗索償個案。
孔德秋表示，微藍雖專注香港市場，但亦希望把握大灣區機遇，拓展更多業務，為此正進行研究，冀多了解大灣區客戶保險缺口、市場分層。