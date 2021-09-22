Blue冀今年保單破萬張

退稅年金產品計劃中

展望未來，他稱公司會設計更多創新的保險產品，着重於儲蓄、退稅年金及保障方面，當中年金正在計劃階段。此外，公司亦會善用「騰訊雲」、人工智能等應用技術提升業務效益。用戶體驗方面，他說整體投保過程將會有大整改。

孔德秋表示，微藍過去3年累計新造業務總保費達10億元，截至今年8月31日，總新做業務資產管理為9.04億元，較2020年12月底時增長57%，今年首8個月的保單銷售數目與去年同期相比則錄得95%升幅。

他表示，現時客戶分類中男性佔56%，女性佔44%，主要來自金融及保險、資訊科技、教育、醫護等，金融及保險行業客戶佔比最多，達36%。他又指出，目前公司償付比率（solvency ratio）逾500%，遠超監管要求，而公司由去年11月至今年8月，已處理2262宗索償個案。

孔德秋表示，微藍雖專注香港市場，但亦希望把握大灣區機遇，拓展更多業務，為此正進行研究，冀多了解大灣區客戶保險缺口、市場分層。