還息不還本再延6個月 金管局：將與銀行研退出方案
文章日期：2021年9月22日
【明報專訊】金管局昨聯同「銀行業中小企貸款協調機制」宣布再延長「預先批核還息不還本」計劃6個月至明年4月底。金管局表示，參與該計劃的企業已由初期佔合資格企業總數的16%，降至目前的2.7%，計劃下的還息不還本安排將達兩年，對銀行審慎管理風險構成愈來愈大的壓力，金管局和銀行業會在未來幾個月將以確保有需要的企業繼續得到適當的信貸支援為前提，研究不同的退出方案，例如參考海外地區的經驗，推出先償還部分本金的過渡安排。有立法會議員認為，當局應考慮不同行業情况彈性處理。
明報記者 胡學能
預先批核還息不還本計劃在去年5月推出，銀行會向合資格的企業借款人提供預先批核還息不還本安排，該計劃在去年11月及今年5月分別延長6個月至今年10月，故昨公布已是第三度延長計劃。
金管局指計劃下銀行管理風險增
金管局解釋，部分行業的經營環境仍受疫情持續影響，未能全面受惠最近的經濟復蘇，資金管理仍面對困難，續需信貸援助，而變種病毒在全球多地蔓延，也為經濟復蘇帶來不明朗因素。合資格企業客戶於今年11月至明年4月期間的貸款本金還款期可獲延長6個月，貿易融資貸款本金還款期可獲延長90天。
陳振英：退出須考慮不同行業情况
立法會金融界議員陳振英認為，退出方案要考慮受疫情影響較嚴重的個別行業例如進出口、旅遊、跨境運輸的情况，例如該些特別困難的行業還本比例可否小些、容許較遲還本？至於針對零售、餐飲等受疫情影響較輕，甚或開始重見盈利行業的退出方案，或「可以執行得快啲」。他相信金管局和銀行界可循還本比例、時間等方向探討退出方案。
陳振英稱，還本比例亦要視乎本港經濟反彈速度、何時恢復通關等，假如年底通關，預料很多行業都可反彈，則今次延長半年的一刀切安排應足夠，個別行業屆時需否再獲延長該安排，可視乎情况而定。
此外，政府昨宣布進一步優化「中小企融資擔保計劃」下的支援措施，八成、九成信貸擔保產品、百分百擔保特惠貸款的還息不還本安排將由最多18個月增至最多24個月，該安排的申請期也一併延長至明年6月底。
失業貸款平均每宗金額6.9萬
俗稱失業貸款的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」原定今年10月27日結束，政府昨亦宣布申請期會延長至明年4月底，政府指截至本月10日，獲批申請超過3萬宗，涉及貸款總額約21億元，每宗貸款的平均金額約6.9萬元，在獲批申請當中，超過八成（2.4萬多宗，涉及約17億元貸款額）受惠於還息不還本安排。