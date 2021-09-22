環球音樂掛牌急漲四成 市場看好串流業務 市值達4294億

Vivendi近年將部分環球音樂股份出售，今年8月，對冲基金名宿阿克曼（William Ackman）透過旗下的潘興廣場控股有限公司（Perishing Square Holdings），向Vivendi購入環球音樂的10%股份。該交易對環球的估值為330億歐元（約3013億港元），即市值短短1個月已上升四成。在去年及今年，騰訊（0700）亦兩次收購環球音樂股權，共持有該公司20%股份，當時交易對環球音樂的估值為300億歐元。今次上市，令騰訊帳面賺超過30億美元。

市值1個月上漲四成

Vivendi如今僅持有環球音樂的10%股份，其餘六成股份派發到Vivendi的股東手上，讓其在公開市場交易。整個上市過程不涉及發行新股集資。《金融時報》表示，環球音樂的主要股東股份沒有禁售期，但Vivendi承諾兩年內不出售任何股票，以維持股價穩定。

上市後股價高開，反映投資者對音樂行業充滿信心。分析師認為，相比競爭對手索尼音樂（Sony Music）僅屬於索尼集團（SONY Group，日：6758）的一小部分 ，而華納音樂（Warner Music Group，美：WMG）僅把不多於15%的股份上市，環球音樂為投資者提供了一種參與音樂市場的吸引方式。

摩通形容環球音樂屬「非凡資產」

環球音樂近年將發展重點，押注於串流音樂領域，預計其持有的大量音樂版權，將可為其提升利潤。環球音樂上月表示，它的目標是今年收入增長超過10%，預計息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）增長可超過 20%。

環球音樂的大量版權來自大手筆的收購，例如去年斥約3億美元，購入榮獲諾貝爾文學獎的美國殿堂級歌手卜戴倫（Bob Dylan）的所有歌曲版權，涵蓋其過去60年逾600首歌曲，但不包括唱片。摩通（美：JPM）的報告指出，若環球音樂沒有在行業急速增長前進行投資，才應該感到憂慮。摩通形容環球音樂是「非凡資產」，認為即使是540億歐元（約4937億港元）的估值，也將被證明是保守的。瑞銀（瑞士：UBSG）稱環球音樂的版權「不可替代」，對其估值450億歐元（約4114億港元）。

美唱片業去年收入增近一成

音樂行業的經營環境在2016年開始好轉，串流媒體服務的增長，開始超越過去15年的CD銷量下降，帶動音樂版權價格上漲。新冠疫情期間，串流音樂媒體服務的訂閱量創新高，帶動了音樂行業的收入。美國唱片業協會（RIAA）的數據顯示，業界去年收入增長9.2%，達到122億美元。去年10大暢銷歌手都與環球音樂簽約。

（綜合報道）

[國際金融]