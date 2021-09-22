PayPal為客提供高息儲蓄帳戶

恒大危機觸發避險情緒

比特幣價曾大跌

PayPal近期致力開發新功能，爭取由一種支付方式，轉型為滿足消費者金融需求的一站式平台。該公司表示，在未來數季還將增加投資，以及支付水電費、通訊月費等各種帳單的功能。PayPal股價早段微升。美股三大指數在周一因恒大（3333）危機而顯著下跌後，市場情緒昨晚回穩。道指早段反彈逾200點，標普500指數及納指微升。

恒大危機引發的避險情緒，拖累比特幣價格一度大幅下滑，周二早上險守4萬美元，跌至8月初低位，其後跌幅收窄，反彈至4.3萬美元水平。以太幣一度跌穿3000美元關口。虛擬貨幣數據平台Bybt昨晚表示，過去24小時內約14億美元的虛幣孖展合約被平倉。盛寶金融（Saxo Capital Markets）的分析認為，自上周後期，比特幣和以太幣都受到避險情緒影響，預計更多投資者將面臨平倉。

薩爾瓦多總統布克爾（Nayib Bukele）表示，趁低位增持了150枚比特幣，現在共持有700枚，目前市值約3000萬美元。自布克爾於9月6日宣布該國首次購入比特幣以來，其價格跌約16%。薩爾瓦多9月7日起將比特幣與美元並列為法定貨幣，但因互聯網設施不足、網速慢等，以致操作混亂，引起民眾不滿。

（綜合報道）

[國際金融]