優步預告提前虧轉盈 股價早段升近一成

去年新冠疫情期間，大量民眾長時間留在家裏，加上缺乏司機接單，令優步及其對手Lyft（美：LYFT）收入大減。不過外賣業務持續蓬勃，令優步有望加快扭虧為盈。優步昨表示，預計第三季經調整息稅折舊及攤銷前盈利（Adjusted EBITDA），將介乎2500萬美元虧損至2500萬美元利潤，有望實現盈虧平衡。這將會是其成立12年來首次扭虧。優步預期，第四季仍將實現盈利，該公司此前預測，第三季將虧損1億美元，要至第四季才有望實現盈利。Lyft在第二季亦錄得調整後的季度利潤，提振了投資者對行業的信心。

此外，石油巨頭荷蘭皇家殼牌（荷：RDSA）同意以95億美元（約741億港元）現金的價格，將其美國頁岩油資產出售給康菲石油國際（ConocoPhillips，美：COP）。對殼牌來說，出售其位於得州二疊紀盆地的最大頁岩油田，將有助其業務重點，由傳統的油氣業務，轉向可再生能源生產。殼牌聲明稱，這項交易的現金收益，部分將用於加強資產負債表。殼牌昨在荷蘭股價升約3%。

BIS：「綠色泡沫」風險漸升

國際清算銀行（BIS）警告，投資角度偏重環保的資產市場，出現「綠色泡沫」的風險愈來愈大。專注於環境、社會和治理（ESG）領域的資產價值，估計飈升至35萬億美元，佔銀行和投資基金管理的資產總額三分之一以上。BIS認為，需意識到投資者如此巨大的需求可能帶來的風險，並將其與2000年代初期的科網泡沫爆破相比。

（綜合報道）

[國際金融]