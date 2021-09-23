恒大稱「場外方式」解決今日到期債息 分析料避免技術性違約 本月尚要支付10億

明報記者 陳偉燊

受恒大場外解決2025年到期的20恒大04人民幣債息消息刺激，恒大ADR（美國預託證券）昨晚早段急升46%，較港股周二收市升50%。20恒大04人民幣債昨日在深交所錄一宗大手成交，達5240萬元人民幣。

消息刺激恒大ADR早段急升46%

恒大的公告指出，20恒大04人民幣債會於9月23日付息，票息率5.8厘，通過場外方式協商解決。依發債40億元人民幣計要付息2.32億元人民幣。此外，恒大在9月23日及9月29日分別有2022年到期的8.25厘及2024年到期的9.5厘美元債，分別需付息8353萬美元及4517萬美元（見表），共10.22億港元。若計算至今年底前到期的債息，合共有約52億港元。

彭博引述深高投資創始合伙人李凱表示，通過場外協商解決，是在發行人難以兌付下進行，意味要展期、分期支付或降息，藉此避免違約。有認識企業重組的企業融資界人士指出，恒大此舉旨在避免因為違約而要召開債權人會議「討價還價」，爭取時間甚至大股東爭取融通，要求債權人「收順啲」。按中融新大處理2018年中期票據付息改「場外解決」等案例顯示，場外方案包括自行兌付等方式，其他方案尚有展期、債券置換、降息、撤銷回售予發行人。

Debtwire：內地政府擬重組恒大 納國企旗下

根據《Debtwire》引述《Asia Market》指，內地政府正醞釀將恒大重組，變成國企旗下，重組消息將於日內交代。根據有關方案，原先經營地產、汽車及商業項目投資的中國恒大，會因此由一拆三。有關報道更指，恒大的住宅及理財產品買家，會因此得到保障，但股東及境外債權人將受到重創。

恒大事件持續發酵，引起國際貨幣基金會（IMF）關注，其首席經濟學家Gita Gopinath對路透指出，相信北京當局可助局面避免成系統性風險，若然恒大出事，恐影響內地經濟及金融穩定。日本央行行長黑田東彥稱，他們正密切關注恒大的事態發展，並認為內地個別企業的債務問題巨大，但認為不太可能成為一個全球問題。