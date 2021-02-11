維護季尾資金市場 人行再淨投放900億

A股金融股全面受壓 內房股回勇

內地A股市場在香港中秋節翌日假期繼續開市，當中上證綜指早段先低開1%，及後反彈，全日收市倒升0.4%，收報3628點。不過，深證成指及創業板指數分別下跌0.57%及0.91%，收報14,277點及3164點。金融股全面受壓，招行（滬：600036）、建行（滬：601939）及平保（滬：601318）的A股分別跌3.59%、1.98%及1.85%。受惠於中國恒大（3333）落實以場外方式協商解決境內到期債息的消息推動，內房股普遍回勇，萬科（深：000002）及金地（滬：600383）分別抽高5.3%及9.66%。電力股亦表現向好，中國核電（滬：601985）漲停，特變電工（滬：600089）則升9.32%。

滬深兩市的成交額在沒有滬深股通下共11527億元，單日減少約22%。上海及深圳市場分別錄得逾5598億元及逾5928億元。科創板則錄得成交額1993億元。光大證券的報告指出，市場情緒雖然趨向悲觀，並影響了銀行股表現，但是不見得市場會再爆發雷曼事件。