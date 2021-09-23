虛保OneDegree擁9萬付費客 專攻醫療財產險

據保監局數據，本港最大產險公司去年總保費為44.33億元，第三大公司為38.29億元，去年4月開業的OneDegree總保費為856萬元，有相當大的差距。郭彥麟指出，該行增長快速，今年首8個月該行保費為去年度的3倍，目前有9萬個付費客戶，隨着產品增加預期12個月後可增至20萬個。他指目前產品續保率有92%，亦有客戶反映該行可推出其他產品，他期望透過舊客戶購買多個產品帶動保費增長。不過，佔市場業務三成的商業保險，則不是他們目標。

產險是目前本港收取保費最多的保險種類，OneDegree現時沒有意外健康及財產損壞等業務，郭彥麟表示，未來該行將推出醫療、家居、旅遊等傳統主要險種， 另外亦計劃推出數字資產保險等產品，開拓有潛力的新市場。

目標非上市 先集中擴產品規模

該行計劃在今年年底，推出首個危疾保險產品，目前已聘有醫生顧問。不少現有保險公司會安排經紀通過會面或電話，向客戶解釋醫療保單，郭彥麟指他們亦正建立網上對話盒、WhatsApp等渠道提供人性化服務。他認為專責員工集中在辦公室處理工作，可增加服務的客戶數目，加上舊客購買產品降低獲客成本，因此可以推更高性價比的產品。

本港部分初創科企已發展至上市階段，曾任職投行研究部門主管的郭彥麟表示，有投行已向他們招手，「SPAC出現後其實隨時也可以」。不過他認為公司規模尚小，目前的目標不是上市，未來12個月的目標是先將產品規模擴大。