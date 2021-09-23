Impossible Foods植物豬肉登港 冀進軍內地

今次推出的植物豬肉以餐廳合作為主，暫未供零售，下月4日正式面世。目前已有超過40個餐飲品牌、逾120家餐廳引入產品到餐單中。

否認撼Omni 強調對手是真肉

同時，Nick Halla亦預告，公司將於下月推出「Impossible植物豬肉即食包」，暫定在指定超級市場推出。他又指，公司將繼續嘗試研發更多產品，適時公布。Impossible Foods此前曾表示，正研究人造魚肉。

下月推即食包 進駐超市

Impossible Foods去年獲得G輪融資資金2億美元（約15.5億港元），投資者包括李嘉誠旗下維港投資及新加坡主權基金淡馬錫等。

Nick Halla表示，上述投資者為公司打入亞洲市場提供重要支持，不過未透露有否加大投資額。他又表示，旗下植物牛肉產品推出3年間，餐廳伙伴由3家增至900家，形容發展速度滿意。

有指Impossible Foods的產品因使用基因酵母，目前在歐盟及內地仍未獲出售許可。Nick Halla稱，當中涉及的血紅素成分主要出現在牛肉等紅肉產品之中，而早前在美國推出的植物雞塊，則沒有相關成分。